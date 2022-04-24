Степанова: пишу посты в соцсетях на английском с гугл-переводчиком
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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как подготавливает к публикации посты в соцсетях. Спортсменка регулярно выкладывает записи на английском языке.
«Пишу посты с гугл-переводчиком. Но у меня есть люди, с которыми советуюсь. Есть сленговые слова, которые надо сверять.
Есть разница между разговорным языком и грамматикой. Я смотрю фильмы на английском с русскими субтитрами.
Общаюсь ли с кем-то на английском из лыжников? Сейчас это идёт на спад. Нортуг? Звал на марафон», — сказала Степанова в подкасте «Голос биатлона» на YouTube.
Напомним, российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации. Пока неизвестно, допустят ли россиян к этапам Кубка мира в следующем сезоне.
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