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Степанова: пишу посты в соцсетях на английском с гугл-переводчиком

Степанова: пишу посты в соцсетях на английском с гугл-переводчиком
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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как подготавливает к публикации посты в соцсетях. Спортсменка регулярно выкладывает записи на английском языке.

«Пишу посты с гугл-переводчиком. Но у меня есть люди, с которыми советуюсь. Есть сленговые слова, которые надо сверять.

Есть разница между разговорным языком и грамматикой. Я смотрю фильмы на английском с русскими субтитрами.

Общаюсь ли с кем-то на английском из лыжников? Сейчас это идёт на спад. Нортуг? Звал на марафон», — сказала Степанова в подкасте «Голос биатлона» на YouTube.

Напомним, российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации. Пока неизвестно, допустят ли россиян к этапам Кубка мира в следующем сезоне.

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