«Ауч, бэби». Юлия Ступак показала свежее фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак выложила новое фото в своих соцсетях. Спортсменка сделала селфи в красно-чёрной рубашке.
«Ауч, бэби», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива юлии ступак
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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