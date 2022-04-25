Тренер Большунова не исключил участия Александра во встрече Владимира Путина с олимпийцами

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может принять участие во встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами, которая состоится завтра, 26 апреля. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе сообщила, что Большунова не будет на встрече, так как у него запланирована операция.
«Что касается награждения, то те, кто планировался, примут участие. По Большунову на сто процентов сказать не могу. У администрации президента есть определённые требования по состоянию здоровья. Непряева, Червоткин, Спицов? Они будут», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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