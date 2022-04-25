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Йоханнес Клебо ещё не подписал соглашения с норвежской федерацией на сезон-2022/2023

Йоханнес Клебо ещё не подписал соглашения с норвежской федерацией на сезон-2022/2023
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо пока не подписал соглашения с Норвежской лыжной федерацией по поводу выступлений за сборную страны в сезоне-2022/2023. Об этом рассказал Хокон Клебо, отец и менеджер лыжника.

«Мы пытаемся найти решение. Мы надеемся добиться этого и на сей раз. Мы ведём переговоры напрямую с ассоциацией.

Могу сказать, что мы ведём переговоры. Мы не хотим ничего говорить об этом — до тех пор, пока у нас, возможно, не появится решение», — приводит слова Клебо-старшего VG.

В сезоне-2021/2022 Клебо конфликтовал с национальной федерацией по поводу вопросов, связанных со спонсорами.

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