Экс-тренер сборной Норвегии критически высказался о предстоящем сборе россиян в Крыму

Бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфшус скептически высказался о решении тренерского штаба сборной России провести первый тренировочный сбор в сезоне-2022/2023 в Крыму.

В Крыму начнут свою подготовку к сезону лыжники группы Юрия Бородавко, где среди прочих работают трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона Наталья Непряева. Сбор стартует 15 мая.

«Со стороны может показаться, что они делают это для того, чтобы показать, что в России всё как обычно. Даже если в непосредственной близости проводится спецоперация, это не имеет значения. Это звучит действительно странно. Но в этом смысле в позиции российских лидеров меня уже ничего не удивляет. Вообще ничего удивительного», — приводит слова Лёфшуса Nettavisen.