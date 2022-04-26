Тренер Большунова объяснил, почему лыжник пропустит встречу с Владимиром Путиным

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, рассказал, почему его подопечный не примет участия во встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча олимпийцев с Путиным состоится сегодня, 26 апреля.
«Почему вчера была вероятность, что Александр будет присутствовать на встрече с президентом, а сегодня — нет? Это связано с тем, что на приём к президенту нужно всё-таки пройти карантин, иметь при себе ПЦР-тест. После болезни, которая была у Большунова, Александр не находился на карантине и тесты не сдавал. Просто не получилось подготовиться к встрече в сжатые сроки. Поэтому сегодня Александра Большунова на награждении не будет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж:
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