Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер Большунова объяснил, почему лыжник пропустит встречу с Владимиром Путиным

Тренер Большунова объяснил, почему лыжник пропустит встречу с Владимиром Путиным
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, рассказал, почему его подопечный не примет участия во встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча олимпийцев с Путиным состоится сегодня, 26 апреля.

«Почему вчера была вероятность, что Александр будет присутствовать на встрече с президентом, а сегодня — нет? Это связано с тем, что на приём к президенту нужно всё-таки пройти карантин, иметь при себе ПЦР-тест. После болезни, которая была у Большунова, Александр не находился на карантине и тесты не сдавал. Просто не получилось подготовиться к встрече в сжатые сроки. Поэтому сегодня Александра Большунова на награждении не будет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Вяльбе заявила о «легализованном допинге» у Большунова. Как это понимать? Вяльбе заявила о «легализованном допинге» у Большунова. Как это понимать?

Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022