Юрий Бородавко объяснил слова Елены Вяльбе про операцию Александра Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе рассказала, что у Большунова запланирована операция.
«Я говорил о давних проблемах Большунова с зубами, а Елена Валерьевна про операцию? Это одна и та же проблема, никакого расхождения в информации нет. Александр действительно занимается зубами и операцией, которая планировалась заранее, ещё с зимы.
Начало сезона уже близко. Чтобы полностью здоровым приступить к тренировочным занятиям, Большунов должен заниматься теми проблемами, что есть, чтобы полностью их устранить. Операция уже была, её сделали 24-го числа», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж:
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