Степанова: не будем никуда ездить, если призовые будут как на Кубке мира
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Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась о причинах, которые могли бы замотивировать отечественных лыжников выступать на территории России после международного бойкота.
«На волне Олимпиады я была замотивирована, и меня до сих пор несёт дальше. Мотивация дальше – это деньги, призовые. Сделаете призовые как на этапе Кубка мира, да мы и ездить никуда не будем», – сказала спортсменка в подкасте «Голос биатлона».
Вероника Степанова является золотой медалисткой Олимпийских игр 2022 года, состоявшихся в Пекине (Китай).
Ранее спортсменка раскритиковала четырёхкратного чемпиона мира, норвежца Эмиля Иверсена, поддержавшего отстранение российских лыжников от международных соревнований.
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