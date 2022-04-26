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Вероника Степанова выступила с речью на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным

Вероника Степанова выступила с речью на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова произнесла речь на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Мероприятие проходит в Кремле сегодня, 26 апреля.

«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.

Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от президента нашей страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим. Обещаю!» — сказала Степанова на встрече, транслировавшейся на телеканале «Россия 1».

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