«Сказала как отрезала!» Губерниев похвалил Степанову за речь на встрече с президентом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил речь олимпийской чемпионки в эстафете, российской лыжницы Вероники Степановой на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от президента нашей страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим. Обещаю!» — сказала Степанова на встрече.

«Вероника Степанова сказала как отрезала! Клеветники России замолчали!» — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Яркие и дерзкие цитаты российской лыжницы Вероники Степановой: