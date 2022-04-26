«Пусть так будет всегда». Юлия Ступак рассказала, как преодолела психологические проблемы

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) откровенно рассказала о своём психологическом состоянии.

«Наконец-то я могу с лёгкостью сказать, что в моей душе гармония. Как же я долго не могла поймать это состояние… Вы не представляете. Не давайте вашим желаниям съедать вас изнутри! Желание-то сбудется, но потом останется лишь пустота, которую придётся долго заполнять любовью. Я рада, что есть люди, которые прошли это со мной! И отдавали свою любовь мне, чтобы я справилась.

И пусть так будет всегда. Я снова смеюсь от всей души, наслаждаюсь и радуюсь таким мелочам, которые не заметила бы ещё пару месяцев назад», — написала Ступак в своих социальных сетях.