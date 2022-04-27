Вероника Степанова высказалась о своей речи на встрече с Владимиром Путиным

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова, которая произнесла речь на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным, прокомментировала свои слова.
«Я горда полученной наградой, Орденом Дружбы, и горда тем, что мне её вручил президент нашей великой страны. Всё, что сказала на награждении в Кремле, — мои чувства, мои мысли. Не вижу причин их скрывать, рада, что представился особый случай их выразить. Негативные последствия для моей международной карьеры? Не пугают!
Всем, кто со мной, я жму руку. Мы вместе, мы правы и мы победим! Всем, кто со мной не согласен, — ну что ж, я уважаю ваше мнение. Уверена, что и вы моё будете уважать», — написала Степанова в соцсетях.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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