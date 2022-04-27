Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский спортивный политик оценил решение российских лыжников провести сбор в Крыму

Норвежский спортивный политик оценил решение российских лыжников провести сбор в Крыму
Комментарии

Норвежский политик Таге Петтерсен, занимающийся спортивными вопросами в парламенте страны, прокомментировал решение группы лыжников сборной России провести сбор в Крыму.

Ранее стало известно, что в Крыму начнут свою подготовку к сезону лыжники группы Юрия Бородавко, где среди прочих работают трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона Наталья Непряева. Сбор стартует 15 мая.

«Русские, наверное, считают это (Крым. — Прим. «Чемпионата») частью своей территории. Но остальной мир с этим не согласен. Это провокация», — приводит слова Таге Петтерсена норвежское издание NRK.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022