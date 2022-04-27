Норвежский спортивный политик оценил решение российских лыжников провести сбор в Крыму

Норвежский политик Таге Петтерсен, занимающийся спортивными вопросами в парламенте страны, прокомментировал решение группы лыжников сборной России провести сбор в Крыму.

Ранее стало известно, что в Крыму начнут свою подготовку к сезону лыжники группы Юрия Бородавко, где среди прочих работают трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона Наталья Непряева. Сбор стартует 15 мая.

«Русские, наверное, считают это (Крым. — Прим. «Чемпионата») частью своей территории. Но остальной мир с этим не согласен. Это провокация», — приводит слова Таге Петтерсена норвежское издание NRK.

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