Вик Уайлд, заявивший, что «с нашими спортсменами обращаются как с мусором», объяснил слова

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Виктор Уайлд прокомментировал свои слова о конфликте вокруг чемпионки мира 2021 года в биг-эйре, российской фристайлистки Анастасии Таталиной.

Ранее Таталина заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от неё поделиться заработанными призовыми, а мать спортсменки заявила о домогательствах к её дочери со стороны тренера Никиты Васильева. Уайлд заявил: «Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором».

«В российском спорте существует системная проблема с отсутствием поддержки ведущих атлетов во многих видах. У Таталиной был реальный шанс завоевать золото в Пекине. Но почему ей не оказали всю возможную поддержку, чтобы она могла достичь этого результата? Не могу вспомнить, сколько четвёртых мест россияне заняли на Олимпиаде, но их было очень много. Всем – от министерства спорта и спортивных федераций вплоть до спортсменов – необходимо работать вместе ради одной цели: завоевания медалей. Похоже, что у некоторых спортивных федераций нет такой цели. Возможно, их цель – финансовый успех и свои деньги. А федерации должны делать всё возможное для поддержки спортсменов.

Когда я прочитал письмо Таталиной, то подумал: «Почему каждый раз всё доходит до этого? Почему люди работают друг против друга?» Эти темы как минимум нужно обсуждать. Выражаю уважение Анастасии за то, что она не промолчала. Может, её открытое письмо изменит ситуацию. Но я понимаю, что министерство спорта не может следить за каждой такой ситуацией. Федерации получают деньги из бюджета, поэтому заботиться о спортсменах и завоёвывать медали – их обязанность. Но это исключительно моё мнение», — цитирует Вика «РИА Новости Спорт».

Новость по теме Вик Уайлд: Таталина говорит правду. С нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: