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Вик Уайлд оценил слова австрийского чемпиона ОИ о катастрофе на фоне отстранения России

Вик Уайлд оценил слова австрийского чемпиона ОИ о катастрофе на фоне отстранения России
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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Виктор Уайлд прокомментировал слова олимпийского чемпиона Пекина, австрийского сноубордиста Беньямина Карла. Ранее Карл назвал катастрофой отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Мне кажется забавным, что люди уделяют так много внимания этому спортсмену и его словам. Уверен, что он рассуждал об этой теме не более нескольких секунд. Мы должны уделять больше внимания российским спортсменам и их мнению.

СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе. Сейчас все хотят быстро реагировать на новости, не всегда вникая в их суть. Если все будут уделять больше времени, чтобы разобраться с этим вопросом, возможно, нам разрешат участвовать в соревнованиях в следующем году», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

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