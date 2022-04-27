Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вероника Степанова и Камила Валиева станцевали в Кремле. Видео

Вероника Степанова и Камила Валиева станцевали в Кремле. Видео
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежее видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Степанова танцует с чемпионкой ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой. Ролик снят вчера, 26 апреля, в Кремле, где состоялась встреча российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Танцы!» — подписала видео Степанова.

На Олимпиаде в Пекине Степанова также заняла седьмое место в спринте. В других гонках она не выступала. Что касается Валиевой, то она заняла четвёртое место в личном первенстве, уступив Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония).

Ранее Вероника Степанова извинилась перед Камилой Валиевой за резкие слова о ней в прямом эфире.

Новость по теме
Вероника Степанова извинилась перед Камилой Валиевой за резкие слова о ней в прямом эфире
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022