«Я не мальчик, чтобы обижаться». Ретивых рассказал об отношениях с Вяльбе после ОИ-2022

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам, россиянин Глеб Ретивых высказался о своём непопадании в сборную страны, отправившуюся на Олимпийские игры в Пекине.

«Я предполагал такое развитие событий. Несмотря на то, что Елена Валерьевна с прошлого сезона создавала определённое давление относительно моего участия в Олимпийских играх, меня это не напрягало. Она сделала тот выбор, который посчитала нужным. У неё все получилось, всё сработало, карты сошлись, и всё на этой Олимпиаде было на нашей стороне.

На что мне обижаться? Я не маленький мальчик, чтобы на кого-то обижаться. Я отвечаю за свой результат, обижаться мне не на что. Я никогда не обижаюсь, в принципе. Думаю, что не так поняли. Здесь я отвечаю конкретно и прямо, что у меня нет никакой обиды ни на кого», – сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.