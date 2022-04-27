«Я не мальчик, чтобы обижаться». Ретивых рассказал об отношениях с Вяльбе после ОИ-2022

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам, россиянин Глеб Ретивых высказался о своём непопадании в сборную страны, отправившуюся на Олимпийские игры в Пекине.
«Я предполагал такое развитие событий. Несмотря на то, что Елена Валерьевна с прошлого сезона создавала определённое давление относительно моего участия в Олимпийских играх, меня это не напрягало. Она сделала тот выбор, который посчитала нужным. У неё все получилось, всё сработало, карты сошлись, и всё на этой Олимпиаде было на нашей стороне.
На что мне обижаться? Я не маленький мальчик, чтобы на кого-то обижаться. Я отвечаю за свой результат, обижаться мне не на что. Я никогда не обижаюсь, в принципе. Думаю, что не так поняли. Здесь я отвечаю конкретно и прямо, что у меня нет никакой обиды ни на кого», – сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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