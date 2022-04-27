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Стал известен состав юниорской сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/2023

Стал известен состав юниорской сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/2023
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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав юниорской сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/2023.

Юниоры. Тренерский штаб: Александр Кравченко, Сергей Дергунов.

1. Александр Бакуров
2. Арсений Власов
3. Виктор Иванов
4. Савелий Коростелёв
5. Вячеслав Мамичев
6. Владимир Митрошин
7. Даниил Муралеев
8. Данил Нечипоренко.

Юниорки. Тренерский штаб: Артемий Гельманов, Юрий Виноградов.

1. Алёна Болонева
2. Ирина Головатюк
3. Татьяна Долматова
4. Елизавета Еремеева
5. Анна Кожинова
6. Екатерина Никитина
7. Алина Пеклецова
8. Арина Перевозчикова.

Отметим, что старшим тренером юниорской команды назначен Владимир Тимофеев.

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