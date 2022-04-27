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«Раздули из ничего». Глеб Ретивых прокомментировал слухи о конфликте с Маркусом Крамером

«Раздули из ничего». Глеб Ретивых прокомментировал слухи о конфликте с Маркусом Крамером
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Призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал резкие слова о результатах работы немецкого специалиста Маркуса Крамера, сказанные по ходу сезона.

«Посмотрите сами, как выступает группа Крамера, за исключением Устюгова. Я не знаю, в этом году вообще не то состояние. Обидно, что это олимпийский сезон. У меня такого плохого начала сезона никогда не было», — сказал Ретивых.

«Почему все думают, что у меня были какие-то проблемы с тренером? Просто так получилось, что из простого разговора сделали такую статью. Это было на «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Я уже десять раз говорил, что бумага всё стерпит. Я отвечал на простые вопросы в обычном разговоре, это был не допрос и не оправдания. Меня конкретно спросили, я конкретно ответил. Как перефразировали интервью и так далее… В том интервью я никого не обидел, не обвинял и ни на кого одеяло я там не тянул. Людям главное — преподать, а они уже сами додумают, что хотят.

А потом говорят, что мы не подходим к журналистам и не даём интервью. Со мной получилось так, что на следующий день я стал врагом народа для Маркуса и для сборной команды (улыбается). Смешно, что из простого разговора с журналистом меня выставили обиженным мальчиком, который жалуется на Маркуса, на результаты и так далее.

Я сам охренел, когда это написали. И Маркус приходит с утра перед гонкой и спрашивает, что случилось, а я сам не понимаю. Я говорю: «А что ты читаешь? Что ты разнервничался? Я тебя обидел? Оскорбил?» — «Нет. Но почему тогда такой заголовок?» Раздули из ничего просто», — сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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