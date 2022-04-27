Ретивых ответил на критику со стороны болельщиков, приведя в пример ситуацию с Нагиевым

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, как воспринимает критику со стороны болельщиков.

«Для болельщиков никакие объяснения не приемлемы, им нужен результат. Всегда так было.

Недавно посмотрел интервью Дмитрия Нагиева, который рассказывал, что он испытывал, когда за полчаса до прямого эфира ему сообщили о смерти мамы. Так вот, когда люди приходят на концерт, юмористическое шоу или развлекательные программы, человек, который перед ними выступает, должен развеселить эту публику. Людям абсолютно всё равно, что у него происходит в душе. Они заплатили за билет, пришли получить эмоции и удовольствие.

В спорте то же самое. Болельщики смотрят, получают эмоции, и им всё равно, их не волнуют твои проблемы. Мне, как спортсмену не нравится, что люди на основе того, что видят по телевизору, пытаются выносить своё мнение, порой очень резкое. Я говорю и про болельщиков, и про комментаторов. Нельзя судить, потому что вы вообще не знаете, что происходит у человека. И считаю неправильным махать шашкой на спортсмена при каждом удобном случае», — сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.