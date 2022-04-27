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Глеб Ретивых эмоционально ответил на вопрос, будет ли готовиться к Олимпиаде-2026

Глеб Ретивых эмоционально ответил на вопрос, будет ли готовиться к Олимпиаде-2026
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Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых высказался о продолжении карьеры, в частности, о том, планирует ли он выступить на Олимпийских играх — 2026.

«На данный момент я готовлюсь к чемпионату мира – 2023. Надеюсь, что он всё-таки будет для сборной России, а дальше посмотрим. Для меня это вообще тяжёлая тема и тяжёлый вопрос, потому что на протяжении моих 30 лет я 90 процентов времени отдал спорту. У меня есть семья, двое детей, а моя беготня на лыжах нужна только мне — никому больше. Так оно и есть. Думаю, так могут сказать все, кто занимается профессиональным спортом.

Это работа, чтобы удовлетворить своё эго. Здесь дело не в доходе, а в том, что только мне нужны эти медали, никому больше они не нужны. Я тренируюсь и выступаю ради этих медалей. Я о них мечтаю с детства. Единственное — жалко, когда ты идёшь к какой-то цели, особенно после отстранения 2018 года, четыре года готовишься, и вот один момент, который ты не можешь предотвратить, стирает все твои желания, хотелки и время, которое ты потратил… Я пока не задавался вопросом: «А зачем дальше бегать?»

Здесь у каждого спортсмена своя история, своя судьба: кому-то так, кому-то иначе. Недаром есть поговорка: «Кому-то мёдом намазано, кому-то через тернистый путь проходить». Здесь у каждого своя история — и жизненная, и спортивная. Я пока руки не опустил», — сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«Болельщики хотят получить эмоции, их не волнуют твои проблемы». Исповедь лыжника Ретивых «Болельщики хотят получить эмоции, их не волнуют твои проблемы». Исповедь лыжника Ретивых
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