Ретивых: с ОИ в Сочи спорт — это то, через что ведётся воздействие в политических играх

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых высказался о влиянии политики на мировой спорт.

«С 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт – это именно то, через что ведётся воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними, если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики», — сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Ретивых, как и другие российские лыжники не смог выступить на заключительных этапах Кубка мира. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила россиянам и белорусам участие в соревнованиях под её эгидой в связи с военной спецоперацией России на Украине.