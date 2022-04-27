Ретивых: с ОИ в Сочи спорт — это то, через что ведётся воздействие в политических играх

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых высказался о влиянии политики на мировой спорт.
«С 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт – это именно то, через что ведётся воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними, если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики», — сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Ретивых, как и другие российские лыжники не смог выступить на заключительных этапах Кубка мира. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила россиянам и белорусам участие в соревнованиях под её эгидой в связи с военной спецоперацией России на Украине.
- 27 апреля 2022
-
22:18
-
22:10
-
21:13
-
18:58
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
17:43
-
17:18
-
16:34
-
16:05
-
14:17
-
12:54
-
12:10
-
12:04
-
10:00
-
09:39
-
08:25
-
08:13
-
07:49
- 26 апреля 2022
-
23:34
-
21:14
-
20:14
-
17:42
-
14:54
-
14:47
-
14:44
-
14:36
-
12:11
-
12:07
-
11:16
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
07:26