Шведская компания SkiGO продолжает сотрудничество с Александром Большуновым

Шведская компания SkiGO, которая занимается созданием лыжных мазей, инструментов, лыжных палок и одежды для беговых лыж, продолжает сотрудничество с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, несмотря на отстранение россиянина от участия в международных стартах.

Фирма, возглавляет которую призёр Олимпийских игр, победитель и четырёхкратный призёр первенства планеты Кристер Майбек, подписала многолетний контракт с Большуновым в январе и не спешит его разрывать.

Майбек пока не объяснил свою позицию, зато это сделал эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон.

«Понятно, что риски сотрудничать с человеком, которого считают близким к Путину, для компании велики. Но не думаю, что общественность считает, что все компании должны разорвать контракты со всеми российскими частными лицами. Не считаю, что это такая уж большая проблема. Кажется, некоторые люди думают, что где бы ты ни жил в мире, если ты русский, то должен нести за это ответственность. По-моему, это очень неприятное развитие событий», — приводит слова Оловзона Expressen.

Ранее о разрыве сотрудничества с российскими лыжниками и, в частности, с Большуновым заявили компании Rossignol, Swix и Kinetixx.