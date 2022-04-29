Вероника Степанова назвала лучший момент года. Это не победа на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, какой момент года считает лучшим для себя.

«Привет, родная Камчатка! Самый лучший момент года — это не получение медали Олимпиады. Лучшее — это как тебя встречают дома с этой медалью, говорят, как переживали и болели за тебя. И как хотят тебя обогнать в самом скором будущем», — написала Степанова в своём телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Вероники Степановой.

На Олимпиаде в Пекине Вероника Степанова также заняла седьмое место в спринте. В других гонках она не выступала.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: