Юлия Ступак показала своё лицо, когда её спрашивают о хоккее в прямом эфире. Фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак показала, как выглядит, когда её спрашивают о хоккее в прямом эфире. Вчера, 28 апреля, Ступак посетила шестой матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» (Магнитогорск) со счётом 2:1.
«Моё лицо, когда меня спрашивают про хоккей в прямом эфире», — написала Ступак в соцсетях, прикрепив текст к соответствующему изображению.
Фото: из личного архива юлии ступак
Седьмая встреча между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 мск. Встреча станет шестым случаем, когда обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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