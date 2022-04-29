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Владимир Путин обратился к легендарной советской лыжнице Галине Кулаковой

Владимир Путин обратился к легендарной советской лыжнице Галине Кулаковой
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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем четырёхкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Галину Кулакову. Сегодня, 29 апреля, Кулаковой исполнилось 80 лет.

«Уважаемая Галина Алексеевна!

Примите поздравления с юбилейным днём рождения.

Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы. В Вашей биографии множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших международных состязаниях, которых Вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру. Эти успехи служат достойным примером для нынешнего поколения спортсменов, вдохновляют молодёжь активно заниматься физической культурой, приобщаться к здоровому образу жизни.

Желаю Вам благополучия и всего наилучшего.

Владимир Путин», — отмечается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента России.

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