Юлия Ступак — о хоккее: да простят меня болельщики других команд, но я предана одной
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала фото с хоккейного матча.
28 апреля Ступак посетила шестой матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» (Магнитогорск) со счётом 2:1.
«Вчера было столько эмоций! Как мы кричали за ЦСКА, весь голос сорвали. Да простят меня болельщики других команд, но я предана одной», — подписала снимок Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Сегодня, 30 апреля, состоится седьмой решающий матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022. После шести встреч в серии ничья — 3-3. Победитель матча станет обладателем Кубка Гагарина.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).
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