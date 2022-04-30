Юлия Ступак — о хоккее: да простят меня болельщики других команд, но я предана одной

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала фото с хоккейного матча.

28 апреля Ступак посетила шестой матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» (Магнитогорск) со счётом 2:1.

«Вчера было столько эмоций! Как мы кричали за ЦСКА, весь голос сорвали. Да простят меня болельщики других команд, но я предана одной», — подписала снимок Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сегодня, 30 апреля, состоится седьмой решающий матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022. После шести встреч в серии ничья — 3-3. Победитель матча станет обладателем Кубка Гагарина.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).