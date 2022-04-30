«Так поёт моя душа». Юлия Ступак рассказала, что является источником её позитива

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала о самом благоприятном для себя душевном состоянии.
«У вас бывает такое, что разрывает от энергии? У меня такое очень часто. Кофе мне вообще запрещено, меня потом так штырит. Когда во мне так бьёт энергия, я выгляжу классно, дела идут супер, самооценка зашкаливает и самое главное – я танцую! Везде. Я не могу усидеть на месте. Так поёт моя душа», — написала Ступак в своих социальных сетях.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Концовку сезона, в том числе чемпионат России в Сыктывкаре, Юлия пропустила из-за проблем со здоровьем. Подготовку к сезону-2022/2023 Юлия начнёт в группе Юрия Бородавко, ранее лыжница тренировалась у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который вынужденно покинул команду.
Самые яркие победы российских лыжниц на Кубке мира:
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