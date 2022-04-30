Глава комитета лыжных гонок FIS предложил уравнять длину дистанций для мужчин и женщин

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, хочет внести предложение уравнять длину дистанций у женщин и мужчин.

«Я надеюсь завершить работу историческим решением через две недели. Сейчас на рассмотрении находится предложение, касающееся новых сезонов Кубка мира, о равных дистанциях для женщин и мужчин. Если лыжный мир согласится со мной, есть надежда, что предложение будет принято.

Оно встретит сопротивление, не в последнюю очередь в Норвегии. Но мы получили одобрение, в частности, от Швеции, Финляндии, США и многих других стран. Думаю, что предложение будет принято», – приводит слова Ульванга NRK.

Если предложение одобрят, то лыжники и лыжницы будут проезжать равные дистанции в 10, 20 и 50 км. Решение может вступить в силу не ранее 2025 года. Голосование состоится 18 мая.

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