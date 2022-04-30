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Глава компании SkiGO опроверг информацию о продолжении сотрудничества с Большуновым

Глава компании SkiGO опроверг информацию о продолжении сотрудничества с Большуновым
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира бывший шведский лыжник Кристер Майбек, ныне являющийся главой компании SkiGO, отреагировал на информацию о сотрудничестве с россиянином Александром Большуновым, несмотря на международные санкции.

SkiGO занимается созданием лыжных мазей, инструментов, лыжных палок и одежды для беговых лыж.

«У нас вообще нет никакого сотрудничества, это абсолютно невозможно. Вам даже не нужно спрашивать у меня или SkiGO, что мы думаем о войне. Каждый нормальный человек против этого. Я бы хотел встретиться со шведом, который за, я не думаю, что он существует. Это просто трагедия», — приводит слова Майбека VG со ссылкой на NSD.

Ранее о разрыве сотрудничества с российскими лыжниками и, в частности, с Большуновым заявили компании Rossignol, Swix и Kinetixx.

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