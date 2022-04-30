Глава компании SkiGO опроверг информацию о продолжении сотрудничества с Большуновым

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира бывший шведский лыжник Кристер Майбек, ныне являющийся главой компании SkiGO, отреагировал на информацию о сотрудничестве с россиянином Александром Большуновым, несмотря на международные санкции.
SkiGO занимается созданием лыжных мазей, инструментов, лыжных палок и одежды для беговых лыж.
«У нас вообще нет никакого сотрудничества, это абсолютно невозможно. Вам даже не нужно спрашивать у меня или SkiGO, что мы думаем о войне. Каждый нормальный человек против этого. Я бы хотел встретиться со шведом, который за, я не думаю, что он существует. Это просто трагедия», — приводит слова Майбека VG со ссылкой на NSD.
Ранее о разрыве сотрудничества с российскими лыжниками и, в частности, с Большуновым заявили компании Rossignol, Swix и Kinetixx.
- 30 апреля 2022
-
16:15
-
15:36
-
14:29
-
12:43
-
12:17
-
11:55
- 29 апреля 2022
-
16:09
-
11:51
-
08:37
-
07:47
- 28 апреля 2022
-
23:24
-
22:49
-
20:15
-
13:35
-
09:05
-
08:56
- 27 апреля 2022
-
22:18
-
22:10
-
21:13
-
18:58
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
17:43
-
17:18
-
16:34
-
16:05
-
14:17
-
12:54
-
12:10
-
12:04
-
10:00
-
09:39
-
08:25
-
08:13