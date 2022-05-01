Йоханнес Клебо показал забавные снимки с последней гонки в сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях снимки с последних соревнований в сезоне-2021/2022. С Клебо в Мосьен также приехал его младший брат Ола.
«Завершаем сезон этой гонкой, всегда приятно вернуться в Мосьен с потрясающей публикой и упорными гонками», — подписал фото Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Вчера, 30 апреля, в Мосьене (Норвегия) прошёл городской смешанный спринт, который Клебо выиграл в тандеме с Ханне Рофстад.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
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