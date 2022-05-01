Йоханнес Клебо показал забавные снимки с последней гонки в сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях снимки с последних соревнований в сезоне-2021/2022. С Клебо в Мосьен также приехал его младший брат Ола.

«Завершаем сезон этой гонкой, всегда приятно вернуться в Мосьен с потрясающей публикой и упорными гонками», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Вчера, 30 апреля, в Мосьене (Норвегия) прошёл городской смешанный спринт, который Клебо выиграл в тандеме с Ханне Рофстад.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.