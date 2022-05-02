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Артём Мальцев: с огромными глазами смотрел на план подготовки от Юрия Бородавко

Артём Мальцев: с огромными глазами смотрел на план подготовки от Юрия Бородавко
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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, лыжник сборной России Артём Мальцев рассказал об ожиданиях от работы в группе тренера Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Мальцев занимался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера.

«Мы пообщались с Юрием Викторовичем на чемпионате России в Сыктывкаре. Он рассказал весь план подготовки. Я, конечно, с огромными глазами на это всё смотрел. Как говорится, зачёркиваю дни до начала его тренировок. Очень интересно, но в то же время страшновато», — приводит слова Мальцева «Тюменская арена».

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Мальцев заработал 280 очков и занял 22-е место в общем зачёте. Победил норвежец Йоханнес Клебо (1375), опередивший россиянина Александра Большунова (878).

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