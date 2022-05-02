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Елена Вяльбе показала фото со свадьбы Ивана Якимушкина и Ольги Кучерук

Елена Вяльбе показала фото со свадьбы Ивана Якимушкина и Ольги Кучерук
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе опубликовала в своих соцсетях новую фотографию. На снимке Вяльбе изображена с лыжником Иваном Якимушкиным и лыжницей Ольгой Кучерук, которые 30 апреля сыграли свадьбу. 25-летний Якимушкин и 24-летняя Кучерук поженились в Тюмени.

Фото: из личного архива елены вяльбе

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Иван Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр, представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».

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