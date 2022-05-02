Елена Вяльбе показала фото со свадьбы Ивана Якимушкина и Ольги Кучерук

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе опубликовала в своих соцсетях новую фотографию. На снимке Вяльбе изображена с лыжником Иваном Якимушкиным и лыжницей Ольгой Кучерук, которые 30 апреля сыграли свадьбу. 25-летний Якимушкин и 24-летняя Кучерук поженились в Тюмени.

Фото: из личного архива елены вяльбе

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Иван Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр, представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: