Терезе Йохауг с женихом отдыхает в Монако. Фото

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в социальных сетях совместное фото с женихом Нильсом Якобом Хоффом. Пара отдыхает в Монако.

«Обожаю каникулы», — подписала снимок Терезе.

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Отметим, что сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

Также Йохауг выиграла чемпионат Норвегии 2019 года по лёгкой атлетике в беге на дистанции 10.000 метров.