Йоханнес Клебо до сих пор не подписал контракт с норвежской федерацией на сезон-2022/2023

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо всё ещё не подписал соглашение с Норвежской лыжной федерацией по поводу выступлений за сборную страны в сезоне-2022/2023.

Отметим, что сегодня, 2 мая в Осло прошла презентация сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон, в которой Клебо принял участие.

«Контракт не подписан, но есть договорённость о том, как он должен выглядеть. Мы прошли долгий путь. Не думаю, что хочу вдаваться в подробности. Речь идёт не о финансах, а о том, чтобы оптимизировать работу», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Клебо открыто конфликтовал с национальной федерацией из-за нежелания сотрудничать с одним из спонсоров сборной — телевизионной компанией.