Йоханнес Клебо до сих пор не подписал контракт с норвежской федерацией на сезон-2022/2023
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо всё ещё не подписал соглашение с Норвежской лыжной федерацией по поводу выступлений за сборную страны в сезоне-2022/2023.
Отметим, что сегодня, 2 мая в Осло прошла презентация сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон, в которой Клебо принял участие.
«Контракт не подписан, но есть договорённость о том, как он должен выглядеть. Мы прошли долгий путь. Не думаю, что хочу вдаваться в подробности. Речь идёт не о финансах, а о том, чтобы оптимизировать работу», — приводит слова Клебо NRK.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Клебо открыто конфликтовал с национальной федерацией из-за нежелания сотрудничать с одним из спонсоров сборной — телевизионной компанией.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
21:22
-
20:37
-
20:23
-
17:25
-
16:22
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:05
-
08:11
- 1 мая 2022
-
19:54
-
00:32
- 30 апреля 2022
-
16:15
-
15:36
-
14:29
-
12:43
-
12:17
-
11:55
- 29 апреля 2022
-
16:09
-
11:51
-
08:37
-
07:47
- 28 апреля 2022
-
23:24
-
22:49
-
20:15
-
13:35
-
09:05
-
08:56
- 27 апреля 2022
-
22:18
-
22:10
-
21:13
-
18:58
-
18:31
-
18:25
Партнерский контент