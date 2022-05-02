Клебо раскрыл пункт контракта со сборной Норвегии, который смущал его больше всего

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо раскрыл детали переговоров с Норвежской лыжной федерацией по поводу выступлений за сборную страны в сезоне-2022/2023. Как выяснилось, Клебо до сих пор не подписал контракт, хотя сегодня, 2 мая принял участие в презентации команды.
«Это было непросто, особенно сумбурными выдались последние несколько дней. Мы потратили на переговоры много времени, кроме того, на выходных у меня была гонка, после которой мы раздавали призы сотням детей. Вчера прошла лихорадочная встреча, я много сидел на телефоне с дедушкой. Мы пришли к соглашению только этим утром.
Думаю, все стороны очень довольны тем, что я присутствовал на презентации команды. Мы пока не подписали соглашение, но согласовали отдельные условия. Нам осталось доработать последние детали.
С моей стороны важной частью соглашения была возможность сохранить свою фирму смазки. Это был вопрос, на который пришлось потратить время. В конце концов проблема была решена, это самое главное.
Были ли у меня альтернативные варианты? Нет, у меня не было выбора. В моих планах с самого начала было тренироваться в команде. У меня не было никаких других вариантов. Мы работаем над контрактом уже шесть недель. Я буду очень рад представлять команду», — приводит слова Клебо Nettavisen.
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