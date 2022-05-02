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Йоханнес Клебо рассказал, где планирует провести свой отпуск

Йоханнес Клебо рассказал, где планирует провести свой отпуск
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо рассказал, где планирует провести отпуск.

«Я продуктивно провёл последние дни. Я потратил много времени на переговоры с федерацией, пытался немного потренироваться, но слегка приболел. Немного покатался на лыжах, но всё-таки основное время ушло на встречи по поводу контракта. Теперь я с нетерпением жду возможности поехать в Майами в среду, где проведу отпуск. Думаю, это пойдёт мне на пользу. Мы должны взять с собой кроссовки и немного потренироваться, но будет хорошо и просто отдохнуть», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Отмечается, что в Майами (Флорида) Клебо поедет в компании друзей.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

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