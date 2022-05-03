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Эмиль Иверсен ответил на жёсткие слова Вероники Степановой в его адрес

Эмиль Иверсен ответил на жёсткие слова Вероники Степановой в его адрес
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал СМИ критику со стороны олимпийской чемпионки в эстафете россиянки Вероники Степановой.

Ранее Иверсен сказал: «Все мои мысли о том, что все должны внести свой вклад в то, чтобы было труднее управлять Россией или быть её составляющей. Спорт является маленькой частью, но важной». Степанова ответила: «Этого не будет, Эмиль. Только мы, русские, будем решать, как нам жить и кто будет нашим лидером. Последнее, что нас волнует, — чужое мнение по этому вопросу, в том числе ваше».

«Да, многие звонили мне и спрашивали, но я не отвечал. Ей не понравилось что-то из того, что я сказал о России.

Она намного хуже меня в том, что касается заголовков и всего такого. Пусть продолжает, я не принимаю близко к сердцу её слова. Я не подписан на неё и вообще не знаю её. Я практически никогда её не видел. Вижу её только на страницах VG и Dagbladet (норвежские издания. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

«Если медийность начнёт мешать Веронике Степановой, я вмешаюсь». Интервью с Егором Сориным «Если медийность начнёт мешать Веронике Степановой, я вмешаюсь». Интервью с Егором Сориным

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