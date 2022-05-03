«Большунов задал новый стандарт». Иверсен признал, что Норвегия зависит от России в лыжах
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен признал, что Норвегия зависит от России в этом виде спорта, так как присутствие россиян на лыжне автоматически повышает уровень мотивации норвежцев.
«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадёт.
Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде. Нам остаётся только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», — приводит слова Эмиля Иверсена TV2.
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