«Большунов задал новый стандарт». Иверсен признал, что Норвегия зависит от России в лыжах

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен признал, что Норвегия зависит от России в этом виде спорта, так как присутствие россиян на лыжне автоматически повышает уровень мотивации норвежцев.

«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадёт.

Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде. Нам остаётся только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», — приводит слова Эмиля Иверсена TV2.

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