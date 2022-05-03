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Сергей Ридзик посетовал, что призёрам Олимпиады-2022 подарили деньги вместо автомобилей

Сергей Ридзик посетовал, что призёрам Олимпиады-2022 подарили деньги вместо автомобилей
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в ски-кроссе, российский фристайлист Сергей Ридзик посетовал, что призёрам Игр в Пекине государство подарило деньги, а не автомобили, как было в предыдущих случаях.

«Как я воспринял это? Негативно. Я исхожу из вопроса целесообразности получения машины, либо денег. Но машина сейчас стоит гораздо дороже (смеётся). И те люди, которые хотят деньги вместо машины, всё равно могли бы получить больше, если бы продали автомобиль. А мне машина нужна, у меня семья расширилась — я бы продал свою старую, что-то добавил и купил бы побольше.

Я даже начал с женой смотреть, выбирать габаритные автомобили, потому что я высокий, мне должно быть удобно за рулём. И искали варианты, чтобы были для нас бюджетными, какую-нибудь корейскую марку. А сейчас отваливать семь миллионов — нет, спасибо», — приводит слова Ридзика «Газета.ру».

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