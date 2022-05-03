Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пол Голберг сообщил, что пока не восстановился после коронавируса

Пол Голберг сообщил, что пока не восстановился после коронавируса
Комментарии

Норвежский лыжник Пол Голберг сообщил, что всё ещё ощущает последствия после перенесённого коронавируса.

COVID-19 Голберг заразился в феврале во время этапа Кубка мира в Лахти и не тренировался с момента начала болезни.

«Я немного обеспокоен ситуацией и всё время думаю о ковиде. После него было очень тяжело. Первоначальная цель состоит в том, чтобы снова нормально тренироваться. Заболевание будто застряло внутри, и у меня нет другого объяснения этому, кроме ковида», — приводит слова Голберга NRK.

По словам Голберга, он страдает от головных болей и трудностей с концентрацией внимания. Своё состояние он описывает как «хлопок в голове». Лыжник возобновил тренировки, но его форма оставляет желать лучшего, и он ощущает трудности не только на роллерах, но даже в обычных кроссовках на ногах.

Новость по теме
Пол Голберг нашёл позитив в массовом заражении ковидом в спринтерской команде Норвегии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022