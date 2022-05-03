Пол Голберг сообщил, что пока не восстановился после коронавируса

Норвежский лыжник Пол Голберг сообщил, что всё ещё ощущает последствия после перенесённого коронавируса.
COVID-19 Голберг заразился в феврале во время этапа Кубка мира в Лахти и не тренировался с момента начала болезни.
«Я немного обеспокоен ситуацией и всё время думаю о ковиде. После него было очень тяжело. Первоначальная цель состоит в том, чтобы снова нормально тренироваться. Заболевание будто застряло внутри, и у меня нет другого объяснения этому, кроме ковида», — приводит слова Голберга NRK.
По словам Голберга, он страдает от головных болей и трудностей с концентрацией внимания. Своё состояние он описывает как «хлопок в голове». Лыжник возобновил тренировки, но его форма оставляет желать лучшего, и он ощущает трудности не только на роллерах, но даже в обычных кроссовках на ногах.
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