Клебо и Иверсен шуточно предстали в образе работников службы доставки. Фото

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам в личных и командных видах норвежец Эмиль Иверсен шуточно предстал перед подписчиками в социальных сетях в образе сотрудника международной службы доставки.
На фото напарник Иверсена по сборной Йоханнес Клебо, на прошедшей Олимпиаде в Пекине завоевавший четыре медали, держит коробку, а сзади в служебной машине сидит Иверсен.
«Звоните, привезём», – написал спортсмен.
Фото: фото из личного архива Эмиля Иверсена
Ранее в интервью Иверсен вступил в публичную перепалку с олимпийской чемпионкой в эстафете россиянкой Вероникой Степановой, критично отреагировавшей на его слова об отстранении отечественных лыжников от международных соревнований. Иверсен заявил, что Степанова не конкурент ему в медийном поле, и посчитал её малоизвестной.
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