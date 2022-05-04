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Йоханнес Клебо улетел в Майами. Фото

Йоханнес Клебо улетел в Майами. Фото
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо улетел в Майами (США). Один из друзей Клебо выложил в соцсетях фотографию из самолёта, направляющегося в Майами. Ранее сообщалось, что именно в этом городе норвежский спортсмен проведёт свой отпуск.

Фото: из личного архива оле мортена кристиансена

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Клебо рискует не попасть в сборную Норвегии. Всё дело в конфликте из-за нового контракта Клебо рискует не попасть в сборную Норвегии. Всё дело в конфликте из-за нового контракта

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