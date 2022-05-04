«Тратьте деньги в России!» Степанова показала «майскую лыжню» на Камчатке

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Вероника Степанова продолжает публиковать видео своих тренировок на малой родине.
«Майская лыжня у нас на Камчатке выглядит примерно так. Не фантастика, но тренироваться можно, не хуже, чем в начале апреля в Мещерском парке или на Лазутинке.
Кстати, судя по автопарку у лыжни, цены на билеты на Камчатку многих московских лыжников никак не смутят. Комплекс имени Фатьянова куда ближе, чем привычные вам трассы в Альпах. Приезжайте, катайтесь, тратьте деньги в России!» – написала спортсменка в телеграм-канале.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Вероники Степановой
Ранее Степанова публично раскритиковала четырёхкратного чемпиона мира норвежца Эмиля Иверсена за его слова об отстранении отечественных лыжников.
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