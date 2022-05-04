Российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон, сообщает Sport24 со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
По информации издания, Мекрюкова с высокой долей вероятности будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.
Ранее, в апреле Мекрюкова вышла замуж за бывшего биатлониста Алексея Шевченко (брат биатлонистки Анастасии Шевченко). Шевченко в прошлом сезоне был помощником старшего тренера Шашилова в сборной России.
21-летняя Мекрюкова завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира 2022 года в коньковом спринте, также на её счету есть несколько гонок на этапах Кубка мира в 2020 и 2021 годах. На недавнем чемпионате России Наталья победила в эстафете в составе сборной Тюменской области и была второй в командном спринте в паре с Екатериной Смирновой.
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