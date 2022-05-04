Иверсен: сейчас трудно создавать развлекательный телевизионный контент с участием россиян

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен в очередной раз высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с лучшими лыжниками. Норвегия и Россия – лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт.

Но это, как я уже говорил, второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно создавать развлекательный телевизионный контент с участием россиян», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Ранее Иверсен осудил присвоение российским лыжникам воинских званий. В частности, воинское звание «капитан» досрочно получили олимпийские чемпионы 2022 года в эстафетах лыжники Юлия Ступак и Алексей Червоткин.