Иверсен: сейчас трудно создавать развлекательный телевизионный контент с участием россиян
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен в очередной раз высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с лучшими лыжниками. Норвегия и Россия – лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт.
Но это, как я уже говорил, второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно создавать развлекательный телевизионный контент с участием россиян», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Ранее Иверсен осудил присвоение российским лыжникам воинских званий. В частности, воинское звание «капитан» досрочно получили олимпийские чемпионы 2022 года в эстафетах лыжники Юлия Ступак и Алексей Червоткин.
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