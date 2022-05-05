Йоханнес Клебо высказался о ситуации на Украине
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо рассказал, что думает о ситуации, сложившейся на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.
«Я считаю, что вся эта ситуация абсолютно ужасна. Мы действительно дистанцируемся от этого. Спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) — это не то, за что кто-то будет стоять.
Я думаю, что ситуация в целом сложная, и считаю, что смешивание политики и спорта — очень сложная комбинация. Мне кажется, я говорю от имени всех, когда утверждаю, что спортсмену сложно в этом разобраться», — приводит слова Клебо Dagbladet.
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