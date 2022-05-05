Йоханнес Клебо показал вид из небоскрёба в Майами. Фото

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо выложил новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал снимок из небоскрёба в Майами (США), куда он приехал не только отдыхать, но и поддерживать тренировочный процесс.
«Утренняя сессия и вот такой вид», — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива йоханнеса клебо
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
- 5 мая 2022
-
14:05
-
13:44
-
13:09
-
10:39
-
10:33
- 4 мая 2022
-
21:26
-
21:01
-
20:45
-
20:08
-
14:30
-
13:44
-
12:54
-
12:28
-
11:56
-
09:27
-
09:16
-
00:22
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:56
-
21:37
-
16:50
-
14:18
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
00:34
- 2 мая 2022
-
21:22
-
20:37
-
20:23
-
17:25
-
16:22
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:30