«У меня есть противники». Елена Вяльбе заявила, что не станет сниматься с выборов в FIS

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила, что не будет сниматься с выборов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее против возможного переизбрания Вяльбе в совет FIS выступили главы национальных федераций Швеции, Финляндии и Польши. Выборы состоятся 26 мая.

«Наша делегация поедет. От нас будут я, Георгий Александрович Мнацаканов, который от нас будет голосовать на выборах, а также наша переводчица Кристина Мнацаканова.

Что касается меня, я поеду пока ещё в качестве члена совета FIS, буду участвовать в выборах и сама сниматься не собираюсь. Считаю, что не надо смешивать всё и вся, это неправильно. Безусловно, я понимаю, что у меня будут противники, которые не хотят видеть меня в совете FIS, но также будут и те, кто хотят меня там видеть. Всё решат люди, которые будут голосовать», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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