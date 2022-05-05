Елена Вяльбе обратилась к бывшему тренеру сборной России Маркусу Крамеру

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе пожелала удачи бывшему тренеру национальной команды, немецкому специалисту Маркусу Крамеру. В сезоне-2022/2023 Крамер будет работать со сборной Италии.
«Хочу пожелать Маркусу удачи на новом посту, я знаю ребят, с которыми он будет работать. Мы к ним очень хорошо относимся, как и ко всем своим конкурентам.
Я была рада работать с ним, он очень многое сделал для наших молодых тренеров. Рада, что у него теперь есть олимпийские чемпионы (Сергей Устюгов и Юлия Ступак, завоевавшие золото ОИ-2022 в эстафетах, занимались в группе Крамера. — Прим. «Чемпионата»). В целом я считаю, что мы очень плодотворно работали все эти годы. Жаль, что всё так получилось, но от нас тут ничего не зависело.
Благодаря Маркусу я теперь знаю менталитет иностранцев, как работают иностранные тренеры. Это много всего интересного. Я ему очень благодарна, считаю, что у нас была очень хорошая работа и команда. К тому же из его группы вышло двое тренеров, у которых теперь свои группы, — это очень круто. Всё, что нам нужно, мы от него получали. Надеюсь, что и он многое получил. Надеюсь, мы будем видеться и общаться. Мы и сейчас созваниваемся и общаемся», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
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